Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cresce la febbre mondiale in attesa delle semifinali di domani e mercoledì e della finalissima di domenica. Ma come fare quando le partite della Coppa del Mondo coincidono con week end di viaggi e giorni di partenza per le vacanze? Negli aeroporti della Capitale, la soluzione c'è: arrivano i maxi schermi per seguire le gesta di Francia, Belgio e delle altre.Cinque gli schermi, di cui quattro al Leonardo da Vinci ed uno al Pastine di Ciampino, installati dalla società di gestione Aeroporti di Roma in prossimità dei gate dei vari terminal, compreso uno nell'area di imbarco internazionale E di Fiumicino.Tanti i passeggeri, sia italiani sia stranieri, che già nei giorni scorsi, prima di salire a bordo dell'aereo, si sono radunati davanti ai monitor per seguire i vari momenti delle partite di Russia 2018. Tra i viaggiatori, che hanno apprezzato molto l'iniziativa di Adr, c'è chi, da uno dei punti di ristoro con visuale sui monitor, ha sorseggiato una bibita stando comodamente seduto davanti ad uno dei tavolini. Come se fosse a casa propria. Chi, invece, ha assistito al match in piedi o, in alcuni casi, persino stando accovacciato a terra. Un continuo susseguirsi di cori ed esclamazioni hanno fatto da sfondo a ogni azione di gioco e sono culminati in lunghi abbracci a ogni gol.Chi viaggia domani e mercoledì potrà assistere alle semifinali "on air" prima dell'imbarco, così come la chi transiterà nei prossimi giorni avrà l'opportunità di non perdersi nemmeno la finalissima, alle 17 di domenica prossima (15 luglio): «Che bello - hanno commentato in molti - vedere le partite in aeroporto fianco a fianco con tanti altri passeggeri di varie nazionalità».Il calcio e il viaggio sono da sempre un'opportunità per conoscersi e arricchirsi. Di sicuro, un'occasione da non perdere per niente al mondo.