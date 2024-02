«Non ti vendiamo l'acqua, sei russa. Avete iniziato la guerra in ucraina»: la denuncia dell'interprete in aeroporto a Roma

Nessun acquisto al duty free dell'aeroporto è consentito ad Anna Larina, nemmeno una bottiglietta d'acqua. Il motivo? È russa e così direbbe il ministero degli Esteri. Con questa motivazione, l'insegnate di russo e interprete che da 10 anni vive in Italia, si è vista negare l'acqua nello scalo di Fiumicino. «Non posso venderle l'acqua perché ha il passaporto russo. Vada a leggere sul sito del ministero degli Esteri. Non possiamo venderle nulla. Perché due anni fa avete iniziato la guerra in Ucraina», si è sentita dire alla cassa con sdegno.

Dopo aver postato un video sul suo canale Instagram per denunciare l'accaduto, Aeroporti di Roma e la società che gestisce il duty free si sono scusati con la professionista. Sui social sono stati tanti i messaggi di supporto. «Spero che tu sappia che in Italia non siamo tutti così». E Larina ha risposto: «Lo so, è pieno di persone favolose».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA