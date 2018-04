Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VALBRENTA - Una nuova ruota al passo con i tempi. Si chiama «» la ruota, semplice ed innovativa, inventata e progettata da un giovane di San Nazario, in Valbrenta in Veneto,, 33 anni, laureato in un Master in progettazione di veicoli al. «Si tratta di», spiega Andrea, che presenterà il prototipo di Revolve questa sera, lunedì 9, su, durante la trasmissione 'I soliti ignoti', condotta da Amadeus.Andrea, con l’hobby del basket, viaggi e maratone, ha maturato esperienze come designer fra gli altri presso Alfa Romeo/Maserati, Pininfarina, Audi AG, Cleto Munari, a Londra, con vari progetti esposti ale Ginevra, Ever di Monaco, al Mart di Rovereto e al, dal 2014 ha focalizzato il suo interesse professionale sulla mobilità del futuro.«Sono richieste ruote di grandi dimensioni in tutti i mezzi di trasporto a propulsione umana per prestazioni ed efficienza., quando è ripiegata, e consente all'utente di riporre la ruota facilmente a casa, in uno zaino, in un baule o persino come bagaglio a mano nella cappelliera di un aereo - prosegue il giovane valligiano. - È compatibile con la maggior parte dei modelli di biciclette e sedie a rotelle e con tutti i mezzi di trasporto che utilizzano ruote da bicicletta di grandi dimensioni. Con una semplice azione si può aprire e chiudere la ruota, rendendola pratica e comoda a ogni utenza”».Andrea, che sta attualmente lavorando a Monaco di Baviera per NIO, una start up globale di auto elettriche a guida autonoma, è impegnato in progetti legati a Revolve, soprattuttoin grado di accogliere la ruota rivoluzionaria da lui inventata. «Adattare e reinventare la mobilità delle persone - conclude Andrea, - a partire dalla ruota, è».