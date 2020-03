Rula Jebreal critica Zaia per le parole sui cinesi. Insulti choc su Twitter: «Stai zitta amica degli stupratori»

Oggi tanti colleghi USA mi chiedono se Zaia si rende conto del danno enorme all’immagine e all’economia dell’Italia, quando dice che i cinesi mangiano i topi vivi.

Questo è l’uomo ritenuto moderato dalla lega, considerato per il ministero degli Esteri? 🤦🏽‍♀️pic.twitter.com/4S0xHeNh4z — Rula Jebreal (@rulajebreal) February 29, 2020

. È solo uno dei migliaia di insulti che hanno travolto in queste ore Rula Jebreal , la giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana e italiana. La sua colpa è stata quella di commentare, attraverso il suo profilo Twitter, le parole del governatore del Veneto Luca Zaia rivolte a una tv locale nei confronti dei cinesi. E poco importa seIl presidente della Regione Veneto si era così espresso in merito alle differenze dei numeri di contagiati da Coronavirus tra la Cina e l'Italia, con particolare riferimento alla sua terra:. Rula Jebreal, dagli Stati Uniti, si era affidata al suo canale social per criticare il contenuto dell'intervista. Pubblicando il video aveva scritto queste parole: «Oggi tanti colleghi USA mi chiedono, quando dice che i cinesi mangiano i topi vivi. Questo è l’uomo ritenuto moderato dalla lega, considerato per il ministero degli Esteri?».Dal momento della pubblicazione del Tweet si è scatenato l'inferno. Sono, la maggior parte di questi a carattere, di tutto e di più. Addirittura un botta e risposta tra utenti: «Ma fatti i ca**i tuoi e vai a fare i massaggi», si legge. «Ha una specializzazione in massaggi particolare che tu sappia?», risponde un altro. «Bisogna chiedere a Weinstein», rispondono ancora. «No, a Santoro», aggiunge un altro. «Dicono usi le ginocchiere», si legge ancora.Poi ecco i numerosi altri riferimenti a Harry Weinstein , recentemente condannato per stupro e violenza sessuale., le chiedono. E ancora:. «Giù le mani da #Zaia e dall’Italia, rinnegata, amica degli stupratori», con allussioni a una particolare amicizia tra i due.Non mancano poi i difensori del concetto espresso da Zaia. Tantissimi sono infatti i video, molti dei quali già smentiti da diversi canali d'informazione che li hanno etichettati come bufale, che ritraggono cinesi che mangiano topi o animali vivi. E infine il ricordo del Festival di Sanremo, dove Rula Jebreal fu protagonista di un un lungo e commovente monologo contro la violenza sulle donne: «Pensavamo che dopo il cachet di Sanremo eri sparita con il bottino, i veri eroi combattono a casa loro, non a distanza...». E i veri odiatori del web combattono da dietro una tastiera.