Deputato contro l'infettivologo Galli: «Mitomane, non vede un malato dal '78». Poi le scuse su Fb

stamattina a L'Aria che tira Estate su La7, con un deputato di Forza Italia,, che ha attaccato frontalmente l'infettivologo, dell'ospedale Sacco-Università degli Studi di Milano: «Sono allibito da quello che considero un mitomane, che si crede un oracolo e fa anche l'infastidito. Il professor Galli o ha cinque gemelli oppure non vede un malato di coronavirus dal '78, perché è perennemente in televisione», ha detto Ruggieri prendendo le parti del direttore di 'Libero',. «Io voglio difendere pubblicamente Senaldi - ha sbottato - Il professor Galli è uno di quelli che ha colonizzato il palinsesto, al ritmo di 4 trasmissioni al giorno».«per i toni accesi che ho usato». «Io ho sentito per 20 minuti un signore, a cui va scientificamente tutta la stima che si deve a qualunque professore operi in Italia - ha affermato Ruggieri in trasmissione - Però, se uno decide di iscriversi al registro degli oracoli partecipando a 4 trasmissioni tutti i giorni da 6 mesi, il direttore di 'Libero' o chi per lui ha tutto il sacrosanto diritto di esporre il suo diritto di cronaca o di critica. E ricordo al signore che si lamenta della politica politicante - ha aggiunto il deputato azzurro - che il 20 febbraio diceva che il coronavirus in Italia non poteva arrivare per le misure già prese dal Governo».«Stamattina, ospite ad Aria che tira Estate - ricostruisce su Fb Ruggieri - ascolto per 20 minuti (20...!) il Prof. Galli (che da mesi dice tutto e il contrario di tutto, al ritmo di 4 trasmissioni al giorno, non facendo capire una mazza agli italiani) che pontifica, a mò di oracolo, che: è stufo della politica politicante; non prende soldi per andare in tv; viene tratteggiato male da 'Libero' che ha scritto che lui fa politica e si meriterebbe dunque una querela; che in Italia c'è emergenza anche se non si tornerà ai problemi di marzo (adesso lo ammette, dopo aver dato del bugiardo per mesi a chi lo diceva prima di lui); che lui è stufo del dibattito della politica che invece dovrebbe parlare solo di sanità (e certo, i posti di lavoro agli italiani glieli trova lui, no?). Ci mancava solo parlasse di se in terza persona, come Maradona».