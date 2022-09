Casoria, rubinetti rubati: scuola chiusa e niente lezioni

Rubinetti rubati: studenti tutti a casa, niente lezioni. In una scuola di Casoria, in provincia di Napoli, oggi niente lezioni. I Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'istituto scolastico 'Nino Cortese' di via Bellini, frazione Arpino, per un furto.

LADRI DI RUBINETTI: SCUOLA CHIUSA

Dai primi accertamenti si è appurato che ignoti hanno rubato i rubinetti dei bagni. Oggi la scuola rimarrà chiusa. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 16:45

