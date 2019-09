di Enrico Chillè

Giovedì 5 Settembre 2019, 21:58

Per lo Stato risultava, ma aveva trovato diversi modi per sbarcare il lunario. Un uomo di, beneficiario del, aveva deciso di iniziare aall'interno degli, con lo scopo di rivenderle all'esterno dei cimiteri. La, però, lo ha smascherato, scoprendo anche che l'uomo viaggiava a bordo di un'auto priva di assicurazione e viveva in una casa con allacci abusivi di energia elettrica.Per questo motivo, l'uomo è statoper via delpercepito. Le indagini hanno consentito di scoprire che l'uomo, approfittando dello stato emotivo dei parenti dei defunti, riusciva a rubare diversi, destinati a ornare le tombe nei cimiteri, all'interno di alcuni obitori cittadini. Alcuni erano pronti per essere venduti immediatamente, altri invece venivano nascosti all'interno di alcune celle frigorifere e conservati. Successivamente, a bordo di un'auto senza assicurazione né revisione, l'uomo allestiva una vendita abusiva del maltolto all'esterno deiDopo le prime indagini, gli agenti della Polizia di Stato hanno anche scoperto che l'uomo occupava un, il cuiera. Ulteriori controlli hanno permesso di scoprire che l'uomo, risultando nullatenente, percepiva ilper un importo mensile di 900 euro. Una volta messo alle strette, l'uomo ha confessato tutto ed è stato denunciato per furto aggravato degli addobbi floreali e di energia elettrica, oltre che per truffa aggravata ai danni dello Stato. Come se non bastasse, l'uomo è stato multato per violazioni al Codice della Strada e si è visto sequestrare il veicolo.Le indagini hanno poi permesso di smascherare un altro uomo,ma che ufficialmente risultava disoccupato e per questo percepiva il reddito di cittadinanza: anche lui è stato denunciato perdopo essere stato scoperto mentre trasportava una delle salme a cui erano stati appena rubati gli addobbi floreali.