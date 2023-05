Rubato orologio del Napoli sulla tomba di Gennaro,15 anni. La mamma: «Non vale niente, ma la tua anima resta sporca»

di Redazione web

Rubato un orologio del Napoli dalla tomba di Gennaro, un ragazzino di appena 15 anni, seppellito al cimitero di Pagani, in provincia di Salerno. Un gesto di incivilità e di totale mancanza di rispetto, anche perché quell'orologio ha solo un valore affettivo e nessun valore commerciale. Ad accorgersi del gesto ignobile la mamma del defunto Gennaro Abbruzzese morto nel 2022 per una rara malattia, che ha provato un enorme dolore e si è sfogata sui social.

Incendio in casa: Alysia morta a 5 anni, salvi i due fratelli. Genitori sotto choc

Tanto dolore

«Ma come ti senti dopo aver rubato un oggetto senza valore per te in un luogo sacro? Il vetro si aggiusta, ma la tua anima resta sporca», scrive la donna, Carmela Ansalone, provata da quel furto che è stato commesso rompendo una bacheca dove sono custoditi altri piccoli oggetti, importanti per Gennaro e la sua famiglia che va a pregare sulla sua tomba.

Si cerca il colpevole

«Come sempre ogni mattina mi reco al cimitero per far visita a mio figlio, ma stamattina ho avuto un dolore al cuore a vedere questo. Saranno stati vandali o bambini che hanno rubato un semplice orologio del Napoli, spero che questo messaggio arrivi a chi deve arrivare».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA