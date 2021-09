Rubano i regali a una festa di compleanno e fuggono sparando, fermati quattro adolescenti

Erano arrivati ad una festa di compleanno, pur non essendo invitati, e poi hanno rubato i regali dei festeggiati. Alla fine, dopo una fuga in scooter, con tanto di colpi sparati in aria per intimorire i presenti, sono stati fermati dai carabinieri.

È accaduto a Carbonera (Treviso). Tre ragazzi di età compresa tra i 18 e i 19 anni sono stati arrestati, mentre un quarto è stato denunciato, per furto e ricettazione. Nella notte tra sabato e domenica, i quattro si erano 'imbucati' alla festa di compleanno di due loro coetanei e si erano impossessati dei regali, per poi allontanarsi. Tre di loro sono fuggiti a bordo dello stesso scooter, sparando in aria colpi di scacciacani per intimidire i presenti.

I quattro ragazzi sono stati trovati dai carabinieri, nel corso di un controllo a Treviso, in possesso dei regali, di alcune pistole giocattolo, di una scacciacani, di una macchina fotografica digitale e di un giubbetto. Il mezzo è anche risultato oggetto di furto, e appartenente al padre di uno dei componenti il quartetto, che ne aveva denunciato la sottrazione alcuni mesi fa.

