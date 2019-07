Moto tampona un'auto: centauro muore sul colpo, amica gravissima

Domenica 21 Luglio 2019, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale alle 3.40 della notte del 21 luglio in via Della Provvidenza a Rubano: una moto con in sella due persone e un'auto si sono scontrate, morto un centauro, l'altro è stato ricoverato in gravi condizioni.Una Renault Twingo, intestata e condotta da B. E. nata nel 1990, residente a Selvazzano Dentro, si è immessa da via Emilia in via della Provvidenza ed è stata tamponata dalla Yamaha R1, condotta danato nel 1966,. Sulla moto c'era anche una passeggera: A. B,. nata a nel 1969, residente a Mestrino. Nell'incidente Franco Benato è morto sul colpo mentre la passeggera è stata ricoverata a Padova, le sue condizioni sono critiche ed è in pericolo di vita.