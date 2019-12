Rubano l'auto a due ragazze disabili, l'appello su Fb: «Provo compassione per voi»

Domenica 22 Dicembre 2019, 18:51

«Ci hannoCi hanno rubato l'unico mezzo a disposizione della famiglia, quello che ci permetteva di spostarci, di andare dalle zie o in ospedale. Di vivere». Con queste parole Antonia Cannito, unaha denunciato il furto della sua auto, l'unico mezzo con cui poteva spostarsi insieme alla sorella, anche lei disabile.La ragazza ha denunciato l'accaduto su Facebook: «Trovo compassione per queste persone che, pur trovandosi chiaramente di fronte ad un'auto omologata per due disabili, hanno perseverato nel loro intento criminoso». Poi ha chiesto ai suoi contatti sui social di aiutarla a ritrovarla: «Mi rivolgo a voi amici di Facebook affinché, ove le aveste, possiate segnalare a me o alle autorità eventuali informazioni relative a questa auto: Fiat Doblo bianca targata FL043SC. Grazie».La convinzione è che il ladro non si sia accorto che era un'automobile per disabili, anche perché la vendita del mezzo sarebbe di certo difficile. Gli amici e i concittadini delle ragazze si stanno dando da fare per aiutarle a ritrovare la macchina e nel frattempo anche la polizia sta portando avanti le indagini.