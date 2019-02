Rubò il vestitino per fare un regalo alla figlioletta che festeggiava il compleanno e per fuggire alla commessa, che lo aveva sorpreso, la spintonò. Ora però si è pentito: ha preso carta e penna e ha chiesto scusa alla donna con un'accorata lettera, come racconta Il Gazzettino, in cui spiega i motivi che lo avevano portato fino a lì. È una storia a lieto fine, nella vita.



L'uomo S.D., 28enne feltrino un tempo uno dei balordi della stazione, si è rimesso sulla retta via, dopo un periodo rieducativo in carcere. Ma non è stata a lieto fine nelle aule di giustizia. Per quella tentata rapina del vestitino all'Oviesse di Largo Castaldi a Feltre avvenuta il 14 giugno 2016, l'imputato ieri ha pagato con 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa, pur con la concessione delle attenuanti generiche.

