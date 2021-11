Ruba un paio di scarpe in un negozio, la polizia la ferma, ma lei: «Sono confusa per colpa del vaccino»

La scusa utilizzata da una donna sorpresa a rubare un paio di scarpe in un negozio ha dell'incredibile. La donna si è giustificata davanti ai carabinieri del furto dicendo che aveva appena fatto il vaccino.

È successo ad Assisi, in Umbria. La donna ha dichiarato che non si stava rendendo conto di quello che stesse facendo «a causa della dose di vaccino anti-covid somministrata poche ore prima». I militari l'hanno denunciata a piede libero per furto.

La donna è stata vista aggirarsi all'interno del negozio intenta a provarsi varie paia di scarpe in esposizione. L'atteggiamento, però, ha insospettito il personale addetto ai controlli dell'attività commerciale che ha subito chiamato i carabinieri.

Dagli accertamenti è emerso che la donna, tra una prova e l'altra, aveva nascosto un paio di scarpe nella borsa, per poi cercare di uscire dal negozio facendo scattare l'allarme dell'antitaccheggio. Giunta all'auto, la donna è stata fermata e controllata dai carabinieri, che l'hanno accompagnata in caserma e denunciata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 23:16

