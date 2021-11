Ruba un trattore e si schianta. Ne ruba un altro e si schianta ancora. Arrestato. E' successo in Marsica.

I carabinieri di Avezzano hanno arrestato G.V., 32enne, di Collarmele, colto nella flagranza di reato di furto aggravato di trattori agricoli e danneggiamento di beni pubblici e privati. L'uomo, con piccoli precedenti penali, l'altra notte ha rubato un trattore da una rimessa agricola che si trova in territorio di Celano, ma subito dopo si è schiantato con il mezzo contro il cancello di un deposito comunale. Il mezzo non più efficiente è stato abbandonato sul posto, ma il ladro, non dandosi per vinto, poco dopo si è introdotto in un'altra rimessa agricola, asportando anche qui un trattore.

Dopo aver percorso alcune strade interpoderali del Fucino, però, si è schiantato anche stavolta contro il muro di cinta di un locale notturno nel territorio del comune di Celano. Lo schianto è stato così violento che ha richiamato l'attenzione del titolare del locale e di altri avventori che sono subito usciti per capire cosa fosse successo. E così hanno notato un trattore che era finito contro il muro della struttura, ma con nessuno a bordo ed è per questo che è stato chiesto l'intervento dei carabinieri tramite il 112.

I militari sono intervenuti quasi immediatamente e dopo aver constatato l'incidente hanno rintracciato il 32enne nelle immediate vicinanze che non ha saputo dare spiegazioni convincenti ai carabinieri. I militari dopo aver verificato la provenienza del mezzo, hanno ricostruito i movimenti dell'uomo, accertando entrambi i furti e dichiarandolo in arresto.

