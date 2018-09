Ruba una Golf, fermato dopo un lungo inseguimento dalla polizia: ha solo 13 anni

Maddie McCann, il doppio dramma dei genitori: «Nessuno fa più donazioni per sostenere le ricerche»​

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima haunanera, poi, dopo la segnalazione del legittimo proprietario, è statoa lungo dalla, dopo aver percorso una strada urbana a 160 chilometri orari. Solo alla fine, gli agenti sono riusciti a fermarlo e, al momento di identificarlo, hanno fatto una sorprendente scoperta.Il ladro d'auto, che non aveva esitato ad ingaggiare quel pericoloso inseguimento, è un ragazzino di appena, in compagnia di un amico più grande. Il furto d'auto, come riporta Metro.co.uk , è avvenuto nella cittadina di Shipley, in. I due sono stati arrestati, come rivelato dalla polizia, ma la loro identità non è stata rivelata proprio a causa della minore età.L'dei due adolescenti, invece, è avvenuta in un'altra località, Keighley, a poco più di 10 km dal luogo in cui l'auto era stata rubata. Gli agenti si sono detti ancora molto impressionati dalla giovane età del ladro d'auto, che evidentemente ha voluto provare la versione più realistica possibile di Grand Theft Auto...