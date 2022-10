Ruba tre auto e scappa, uccide un ciclista e fa ribaltare la pattuglia dei carabinieri: terrore nel trevigiano

Ha rubato tre automobili, poi è scappato, ha causato alcuni incidenti e infine ha travolto e ucciso un ciclista, un uomo di 67 anni: terrore questa mattina in provincia di Treviso, prima a Fonte e poi ad Asolo, a causa di un 19enne in stato confusionale che ha rubato due vetture per poi scappare, inseguito dai carabinieri. L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato arrestato: nella fuga ha urtato diverse auto tra cui una pattuglia dei carabinieri, facendola ribaltare.

Terrore nel trevigiano, morto un 67enne

Gli episodi, su cui stanno indagando i militari, si sono succeduti stamani in alcune località della provincia di Treviso. I furti, ai danni di due donne, sono avvenuti prima a Fonte, e poi ad Asolo. L'incidente mortale, con la seconda auto, è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini: l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai carabinieri e ha dato segni di squilibrio per motivi che sono ancora da accertare.

Il ladro, un giovane di 19 anni di Riese Pio X (Treviso), ha sottratto in sequenza - minacciando alcune donne - una Honda Civic, un'Audi e una Ford Ka. Con quest'ultima ha causato l'incidente che ha fatto ribaltare una pattuglia dei Carabinieri. Il giovane ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti. Ora si trova piantonato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Ottobre 2022, 12:17

