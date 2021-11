Sassari, a 15 anni ruba l'auto di papà e si schianta: 5 feriti, un ragazzo in coma

Cinque minorenni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto alle 4 del mattino a Bono, in provincia di Sassari. Uno di loro, un 14enne, è ricoverato in coma all'ospedale San Francesco di Nuoro. Il conducente dell'auto, un 15enne di Bono, risultato poi positivo all'alcol test, aveva rubato la vettura al padre, una Golf, per fare un giro con gli amici dopo una serata di baldoria.

Quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte finendo la sua corsa contro un muro, a bordo c'erano altri quattro ragazzi, tutti minorenni. Uno di loro, di 14 anni, ha battuto la testa: soccorso da un'equipe del 118 e dai Vigili del fuoco accorsi sul posto, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove si trova ricoverato in stato di coma.

Gli amici dopo lo scontro sono scappati e sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Bono. Il 15enne che era alla guida dell'auto, risultato positivo all'alcol test, è stato segnalato alla Procura dei minorenni di Sassari.

Sabato 20 Novembre 2021

