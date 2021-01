Covid, Iss: i contagi tornano a crescere. Rt torna sopra 1. Sono 12 le regioni a rischio "alto".

I contagi potrebbero tornare a salire in maniera importante. E' quanto è anticipato nella bozza del monitoraggio sull'epidemia di Covid del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di sanità. Infatti, si legge, nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per la prima volta, dopo sei settimane, sopra uno.

Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel

Paese. L'incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l'impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Sono la Lombardia e il Molise (entrambe a 1.27), seguite dalla Calabria (1.14), le regioni con

il valore dell'Rt puntuale più alto. È quanto risulta dai dati del monitoraggio del ministero della Salute e Iss al 5 gennaio 2021 e relativi alla settimana 28/12/2020-3/1/2021

Sono in totale 12 le Regioni a rischio alto questa settimana (nessuna la settimana precedente), 8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una Regione (Toscana) a rischio basso. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

