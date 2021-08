Rosy Bindi, vacanze a Cortina. Pranzo con boccale di birra e funghi porcini fritti al rifugio Averau

Rosy Bindi per l’estate sceglie la montagna e si gode le sue vacanze a Cortina d’Ampezzo. Per pranzo, l'ex ministro della Sanità ed ex presidente del Pd, si siede al ristorante del rifugio Averau, a 2.413 metri d'altezza. assieme a due amiche e, prima di concedersi un boccale di birra, si accerta delle sue condizioni con il saturimetro.

Rosy Bindi ha scelto di trascorrere le vacanze in montagna, nella rinomata Cortina d’Ampezzo. Rosi Bindi è stata sorpresa durante una giornata di relax, mentre si ferma a pranzare nel rifugio Averau assieme a due amiche. Con una camicia rosa a scacchi sotto a un kway blu, un cappello da pescatore e la mascherina d’ordinanza la politica italiana ha ordinato un ricco tagliere e dei funghi porcini fritti. In attesa dell’arrivo delle portate, e dopo aver rigorosamente misurato la quantità di ossigeno nel suo sangue grazie al saturimetro, Rosi Bindi si è anche concessa un fresco boccale di birra chiaro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 15:56

