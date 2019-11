Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, il presidente Andrea Rossi: «Investire nella sostenibilità»

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rafforzare la denominazione e diventare il primo distretto vitivinicolo d'Italia con la certificazione di sostenibilità territoriale in base alla norma Equalitas. Con due obiettivi ambiziosi a cui sta già lavorando, Andrea Rossi, classe 1971, guida il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, che riunisce 280 soci e che, nel 2018, ha immesso nel mercato oltre 8 milioni di bottiglie.«Abbiamo già investito 8 milioni di euro per la sostenibilità. Ad aprile verificheremo l'esito degli interventi per ottenere intanto la carbon footprint».«No, e abbiamo voluto coinvolgere le scuole perché è fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto per l'ambiente».«La presenza di donne (oltre il 40%) e dei giovani (più della metà delle aziende è gestita da under 40). Questo ha portato a un grande rinnovamento, a partire dalle priorità del mio mandato».riproduzione riservata ®