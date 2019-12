Donna travolta e uccisa da un'auto: il conducente è scappato dopo l'impatto

Travolta e uccisa. Una donna di 50 anni è morta nel tardo pomeriggio a Rosignano Solvay (Livorno) investita da un'auto che dopo l'impatto si sarebbe allontanata. L'incidente è accaduto verso le 17.30 in via della Cava in prossimità di una farmacia Comunale. Sul posto è intervenuta la Pubblica assistenza di Rosignano con medico, ma per la donna non c'è stato niente da fare. Secondo una primissima ricostruzione della polizia municipale, l'auto, una Panda bianca vecchio modello, non avrebbe prestato soccorso alla 50enne e il conducente è andato via dopo l'impatto. Martedì 17 Dicembre 2019, 19:54

