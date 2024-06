Rosignano, incidente al casello dell'A12: chi sono le vittime, due coniugi tedeschi e un ragazzo. L'ipotesi del malore alla guida

Sarebbero due coniugi tedeschi, occupanti dell'auto che ha tamponato quella ferma al casello, due delle persone decedute nell'incidente stradale avvenuto al casello dell'autostrada A12 di Rosignano (Livorno) mentre la terza vittima è un ragazzo a bordo di un'altra auto coinvolta nello schianto.

Sul posto continua il lavoro della polizia stradale. I feriti sono sei e dalle prime informazioni non sarebbero in condizioni gravi. Secondo quanto si apprende dal 118, tra i feriti ci sono anche due bambini di tre e sei anni.

L'ipotesi malore alla guida

Tra le ipotesi fatte è che chi era alla guida dell'auto che è piombata addosso, a forte velocità, alle due ferme al casello possa aver avuto un malore.

Le condizioni dei sei feriti

Sono sei i feriti, tutti in codice verde, per l'incidente al casello di Rosignano dell'A12, costato la vita a tre persone. Tra loro anche due fratellini di 3 e 6 anni. Da quanto si apprende dai sanitari, i feriti stanno tutti bene. Delle tre vittime due sono di nazionalità tedesca, che erano sulla stessa vettura, una italiana. Confermato che sono tre i veicoli coinvolti. Sulla dinamica è stata appunto ricostruito che un'auto che proveniva da nord è andata a schiantarsi sulle due vetture che erano in coda al casello per uscire dall'A12 ed entrare nella statale Aurelia. Nell'urto coinvolta anche la struttura della barriera autostradale: la cabina del casellante è stata sollevata da terra. All'interno secondo quanto appreso c'era un addetto che è rimasto illeso. L'incidente si è verificato intorno alle 13.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 18:31

