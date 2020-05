Va nei campi nonostante la quarantena, morto schiacciato dal trattore

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 20:58

Agricoltore muore travolto tra trattore. Oggi pomeriggio una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco didegli Abruzzi è intervenuta in contradaa Roseto dopo la chiamata di soccorso per un incidente avvenuto con un trattore cingolato.Il mezzo era condotto da un uomo di 62 anni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Roseto, l, dopo che era sceso per controllare un malfunzionamento dell'imballatrice, collegata al mezzo agricolo. Purtroppo l'azione del defibrillatore e le manovre di rianimazione cardiopolmonare messe in atto dai vigili del fuoco, giunti per primi sul posto, non sono state utili: l'uomo è morto quasi subito. Il medico del 118, intervenuto sul posto,, dovuta, presumibilmente, al gravesubito. Dopo l'autorizzazione alla rimozione della salma da parte del magistrato di turno, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'uomo con una barella toboga, per poi con il verricello portarla sull'elicotteroin attesa della conclusione degli accertamenti da parte del Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della ASL di Teramo.