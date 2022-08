Rosa Russo Iervolino, la figlia smentisce la notizia della morte: «Mamma sta bene, facciamo le corna»

Dopo che nelle ultime ore su alcuni organi di stampa si era diffusa la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino, ex sindaca di Napoli, la figlia Francesca Russo smentisce le voci. La mamma. 85 anni, «sta benissimo». Da fonti del comune di Napoli, scrive l'agenzia Adnkronos, si apprende inoltre che Iervolino «è a casa, serena e in salute».

«Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone… napoletanamente facciamo le corna!!!», scrive poi la figlia dell'ex sindaca di Napoli in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 10:27

