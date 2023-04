Anziana uccisa durante una lite a Napoli: era la madre di Donato «con mollica o senza», star di TikTok

di Redazione web

Una donna di 72 anni, Rosa Gigante, madre del salumiere star di TikTok Donato De Caprio, è stata trovata morta in casa oggi in via Vicinale Sant'Aniello, nel quartiere Pianura, a Napoli. La sua morte è un mistero: secondo le prime informazioni a causare il decesso dell'anziana potrebbe essere stata una lite tra vicini di casa, forse sfociata in un omicidio.

Anziana trovata morta in casa

Rosa Gigante era incensurata e avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 26 agosto: l'hanno trovata morta in casa nel quartiere Pianura a Napoli. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti della polizia: in attesa della versione ufficiale si susseguono le voci che riconducono il decesso a una causa violenta.



omicidio al termine di una lite. Intanto davanti casa della donna si è radunata una folla di curiosi, composta soprattutto di donne.



Nell'omicidio di Rosa gli inquirenti stanno valutando la posizione di una donna attualmente sottoposta a interrogatorio dal pm della procura di Napoli Maurizio De Marco, e dagli uomini della Squadra Mobile della questura partenopea coordinati dal dirigente Alfredo Fabbrocini.

La vittima era la madre di Donato, star di TikTok

La donna risulta essere la mamma del popolare salumiere Donato De Caprio, diventato una celebrità su TikTok, grazie ai suoi panini preparati a beneficio dei social, nella bottega della Pignasecca, con il tormentone finale «con mollica o senza?». Uno slogan che lo ha reso celebre fino a fargli accumulare 3 milioni di followers.

