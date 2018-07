di Domenico Zurlo

L’acquisto diè il più oneroso di sempre nella storia del calcio italiano: non solo per il costo del cartellino (oltre 100 milioni), ma anche per l’ingaggio che il portoghese percepirà, che sarà di, una sessantina per il club bianconero se si calcolano tasse e contributi. Un investimento pesante, per quello che è attualmente il miglior calciatore del mondo (vincitore delin quattro delle ultime cinque edizioni).Ma la Juventus, oltre che una nuova sfida, una nuova nazione, un nuovo campionato in cui misurarsi, ha potuto offrire a CR7. In molti ricorderanno quando, 10-15 anni fa, alcuni dirigenti del calcio italiano (il milanista Galliani in primis) giustificavano l’ingaggio di grandi campioni nel campionato spagnolo con lapiù conveniente nel Paese iberico: stavolta la situazione si ribalta.Secondo una normativa inserita nella, infatti, chi si trasferisce in Italia, o in generale coloro che in almeno 9 degli ultimi 10 anni non hanno avuto la residenza fiscale nel nostro Paese, può optare per il regime sostitutivo per i guadagni conseguiti all’estero: in poche parole, Ronaldo, che nel 2017 ha guadagnato circa 54 milioni di euro, pagherà di tasse una cifra forfettaria. Molto meno di quanto avrebbe dovuto pagare in Spagna o in qualsiasi altro Paese: un’ottima cosa per Ronaldo che, pochi mesi fa in Spagna, aveva dovuto pagare quasi 19 milioni di euro di multa per evasione fiscale (era stato condannato anche a due anni di carcere)