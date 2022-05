Romina uccisa, l'ex compagno accusato di omicidio. «Vagava nudo e in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia»

È in stato di fermo per omicidio volontario, Pietro Ialongo, l'uomo accusato di avere ucciso a coltellate l'ex fidanzata, Romina De Cesare, in un appartamento di Frosinone. L'uomo è stato bloccato ieri dai carabinieri mentre vagava nudo e in stato confusionale sulla spiaggia di Sabaudia. La Procura di Latina chiederà ora al gip la convalida del fermo.

Frosinone, Romina De Cesare uccisa dall'ex fidanzato con 15 coltellate: fermato semi-nudo in spiaggia

Intanto la Procura di Frosinone disporrà l'autopsia sul corpo della donna per verificare la dinamica di quanto accaduto e l'ora in cui si è consumata la tragedia. In base a quanto accertato dagli inquirenti i due vivevano da qualche tempo da «separati in casa». L'uomo dopo avere ucciso la donna avrebbe guidato fino a Sabaudia e dopo avere parcheggiato l'auto, all'interno della quale gli inquirenti avrebbero trovato anche degli scritti ora al vaglio, si è incamminato sulla spiaggia dove è stato fermato.

