Romina Meloni, uccisa a 49 anni dall'ex: Ettore Sini condannato all'ergastolo, ferì anche il nuovo compagno

Romina Meloni

Venerdì 17 Gennaio 2020, 18:16

perdi 49 anni di Ozieri (Sassari) sotto processo a Nuoro con l'accusa di aver, e ferito gravemente il nuovo compagno della donna,, entrambi 49enni, il 31 marzo dello scorso anno nell'appartamento del capoluogo in cui la coppia viveva. Il gup Claudio Cozzella ha emesso la sentenza dopo 3 ore di camera di consiglio. L'imputato era in aula. Il processo si è svolto con rito abbreviato, quindi a porte chiuse.Non sono servite due ore di arringa per contestare la premeditazione e il motivo secondo il quale la guardia carceraria avrebbe commesso il delitto. Secondo Lorenzo Soro, uno dei difensori dell'imputato, Sini avrebbe avuto la pistola «non per andare a uccidere Romina Meloni, ma per ammazzare un asino nelle campagne di Ozieri dove viveva. Poi invece si è diretto verso Nuoro e ha commesso il delitto. Sini era molto innamorato di Romina e contava di tornare insieme a lei. È stata la gelosia a scatenare l'omicidio non la vendetta - ha spiegato il legale - prova ne sia la marea di SMS che i due si scambiavano spessissimo».