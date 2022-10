Incidente in A4, morta anche l'educatrice Romina Bannini: è la settima vittima

È stata accertata nel pomeriggio la morte di Romina Bannini, l'educatrice 36enne coinvolta nell'incidente sulla A4, costato la vita ad altre sei persone, nel furgone proveniente da Riccione e diretto in Carnia. Lo ha comunicato l'azienda Ulss della Marca Trevigiana, che ha concluso la procedura di accertamento della morte.

Settima vittima nell'incidente lungo l'autostrada A4

Bannini era stata ricoverata all'ospedale Cà Foncello di Treviso dopo essere stata estratta, viva ma in condizioni gravissime, dall'abitacolo del mezzo. I familiari, su richiesta espressa in passato da lei stessa, hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Strage in A4, le ipotesi sullo schianto tragico

Non vi sarebbero tracce di frenata nel punto dell'incidente di venerdì sull'autostrada A4, nel tratto San Donà-Portogruaro, in cui hanno perso la vita sei tra volontari e componenti della cooperativa Centro 21 di Riccione. Il particolare emerso dai rilievi, riportano i quotidiani locali, fa propendere per l'ipotesi di un malore del conducente del furgone, l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi.

La Procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali. Il pulmino condotto da Pironi è andato a finire ad alta velocità contro un Tir, che si trovava incolonnato sulla carreggiata nei pressi del famigerato 'imbutò per i cantieri della terza corsia, a causa di un sinistro avvenuto circa 5 chilometri più avanti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 17:16

