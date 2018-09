Roma, una moneta d'argento per commemorare i 50 dall'Associazione di Polizia

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è svolta questa mattina presso la Sala Conferenze dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la presentazione della moneta in argento da 5 euro realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione dell’Anniversario dei 50 anni dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS).All’evento sono intervenuti il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, il Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Domenico Tudini, e il Presidente Nazionale dell'ANPS, Claudio Savarese.“E’ stato motivo di grande orgoglio per noi – ha dichiarato il Presidente Tudini - realizzare un’opera d’arte commemorativa dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, da sempre simbolo del sacrificio e dell’impegno per la tutela e la sicurezza dei cittadini” .“E’ la prima volta – conclude Tudini - che lo Stato decide di dedicare una moneta ad un’associazione per testimoniare l’altissimo valore dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato”.La moneta che è stata disegnata dall’artista-incisore Silvia Petrassi e coniata presso le Officine della Zecca dello Stato, è stata oggetto di un’emissione straordinaria che si va ad aggiungere alla ricca collezione numismatica 2018 della Zecca dello Stato.