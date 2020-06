Roma, la dirigente scolastica dell'Istituto Francesca Morvillo: «I doppio turni col tempo pieno li faccio di notte»

Scuola di incertezza. Presidi, prof e genitori in rivolta: «Così non si riapre»​

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 08:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Spero che ci siano rettifiche su quanto trapelato ieri. Per noi sarà un disastro: se non ci danno personale in più tra docenti e ata non potremo riaprire nel rispetto del documento del Cts. Non può ricadere tutto sui dirigenti scolastici, sto perdendo il sonno, per trovare una soluzione».«Solo in due plessi su 4 posso ricavare nuovi ambienti. Ma comunque il personale, per dividere le classi, non c'è. I doppi turni alle elementari non si possono fare: con il tempo pieno quando faccio il secondo turno? Di notte»«I turni a mensa sarebbero troppi. E mangiare in aula con il lunch box sarebbe impensabile, soprattutto per i più piccoli. Chi pulirà ogni volta dopo pranzo?»