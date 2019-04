Roma, scopre i ladri sul balcone di casa e viene accoltellato. Meloni: «Solidarietà a Claudio: io sto con le vittime e con chi si difende»

Emergenza furti e sicurezza. Solidarietà di Fratelli d'Italia a Claudio Diaferia, romano e dipendente Atac, brutalmente aggredito - scrive Giorgia Meloni su Facebbok - da un ladro entrato in casa sua a Tor Bella Monaca per derubarlo. Il delinquente ha tentato di sbattergli la testa contro il marmo della porta d'ingresso, lo ha preso a calci in faccia e lo ha pugnalato. Per fortuna Claudio si è salvato ed è riuscito a difendere la sua famiglia. A chi dice che la difesa non è sempre legittima dico: io sto con le vittime e con chi si difende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e insieme attestati di solidarietà per Claudio Diaferia che -- ha rischiato di essere ucciso dal ladro che stava cercando di rubare la caldaia dal balcone della sua abitazione, mentre l'uomo si trovava in casa con la moglie e i due figli. Ricordiamo che Diaferia è stato comunque ferito ad un polso e ad una mano, dopo essere stato scaraventato a terra dal malvivente che l'ha riempito di calci.», conclude la Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.