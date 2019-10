Roma, presentato il piano di Poste per i piccoli comuni: pos gratuiti e digitalizzazione

Programmi di educazione finanziaria e digitale. Sono alcune delle opere che fanno parte del nuovo piano di Poste Italiane per i piccoli Comuni. Oggi, in occasione del secondo incontro 'Sindaci d'Italià, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, di ministri e istituzioni, l'amministratore delegato Matteo Del Fante ha illustrato la realizzazione delle iniziative 2018 e ha presentato anche i nuovi impegni per i piccoli Comuni. I nuovi servizi annunciati oggi da Poste Italiane sono dedicati alle realtà locali con meno di 5.000 abitanti e puntano a rinnovare, a distanza di un anno dal loro primo incontro, il dialogo diretto e permanente sulle esigenze specifiche del territorio. ' Poste Italiane - ha detto Del Fante - ha realizzato gli impegni assunti nel 2018 con i piccoli Comuni grazie alla dedizione delle persone che lavorano in azienda e alla proficua collaborazione instaurata con il territorio e con le istituzioni locali. Siamo consapevoli dell'importanza strategica della presenza capillare di Poste e della nostra capacità di collegare i territori alle istituzioni e ai servizi erogati centralmente: la nostra azienda accorcia le distanze, agevola le relazioni, direi che è una sorta di intermediario tra le diverse aree del Paese. È giunto ora il momento di compiere una nuova tappa, arricchendo le iniziative realizzate e confidando nel fatto che i progressi conseguiti costituiscono una testimonianza della comune capacità di lavorare al servizio dell'Italia, favorendone lo sviluppo, la coesione sociale e territorialè. A circa un anno dalla prima edizione di «Sindaci d'Italià, risalente al 26 novembre 2018, Poste Italiane ha realizzato gli obiettivi. Oltre a mantenere la promessa di non chiudere alcun ufficio postale, infatti, nel corso dell'ultimo anno sono stati realizzati 900 incontri con amministratori locali, coordinati dal nuovo ufficio istituito a Roma con il compito di mantenere aperto e costante il dialogo tra Poste e le comunità sul territorio; sono stati installati 614 ATM Postamat; attivati servizi a domicilio e presso esercizi convenzionati nei Comuni privi di ufficio postale; collegati 5.688 spot WI-FI negli uffici postali di 5.051 Comuni; eliminate 574 barriere architettoniche in 549 Comuni; potenziati 219 uffici postali in 211 centri turistici; installate 3.751 nuove cassette postali e 3.793 impianti di video sorveglianza; attivati 119 servizi di tesoreria; donati 13 immobili ai Comuni per attività di interesse collettivo; realizzati 15 murales per migliorare il decoro urbano degli uffici postali periferici Lunedì 28 Ottobre 2019, 18:45

