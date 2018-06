Incidente a Roma, dove un uomo e una donna sono stati investiti da una moto in viale dei Monfortani in zona Monte Mario.E' successo all'altezza della pista ciclabile e sul posto sono intervenuti i vigili urbani del Gruppo Monte Mario. I due pedoni sono stati soccorsi: la donna, in condizioni più gravi, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli mentre l'uomo è stato soccorso in codice verde.

