Roma, Patrizia Prestipino, parlamentare del Pd: «Mi hanno svaligiato casa, ora chiamo la Digos»

Furto in casa della deputata Pd Patrizia Prestipino. I ladri hanno svaligiato la casa e forse per non essere disturbati potrebbero aver drogato i due cani della parlamentare. E' la stessa Prestipino a raccontare via social quanto accaduto in un post dove non trattiene la rabbia per aver perso oggetti di grande valore affettivo, mentre si attiva per recuperarli: «ora chiamo la Digos».

«Sono tornata a casa nuova - scrive Prestipino su Facebook - e ho trovato la casa svaligiata dai ladri e Lola e Lù mezze addormentate. Io non so se questi maledetti leggeranno mai questo post ma sia chiaro che ora chiamo la digos e insieme alle immagini della telecamera che ho sparse ovunque ricostruiamo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche. Parola mia!».

