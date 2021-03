Roma, bufera al Municipio XII. "Il piano vaccino come l'Olocausto, uccide le persone". Tutti contro il consigliere No vax

«Il piano vaccinale è come la Shoah». Frase choc quella di uno degli eletti (ex M5s e oggi al gruppo Misto) durante una seduta del consiglio al Municipio XII di Roma. Massimiliano Quaresima, già noto per le sue posizioni negazioniste sul Covid, nel corso della discussione di una mozione sui vaccini per i dipendenti pubblici di Roma Capitale, ha infatti paragonato la campagna di somministrazione delle dosi anti Covid all’Olocausto. «In Israele non hanno capito nulla dell’Olocausto e stanno facendo al popolo la stessa cosa che hanno fatto i nazisti... state continuando ad uccidere le persone», si ascolta in un audio diventato virale. Parole che sono costate l’espulsione dall’aula (virtuale perché in modalità online) all’esponente No vax. La mozione in questione, presentata dal Pd e poi respinta dalla maggioranza M5s, chiedeva l’impegno della giunta a rappresentare alla sindaca Virginia Raggi la necessità di inserire i dipendenti di Roma Capitale a contatto con il pubblico tra i soggetti prioritari per la somministrazione del vaccino.

«Il Pd e i 5 siringhe sono i pusher delle case farmaceutiche - ha detto ancora Quaresima - Queste vaccinazioni sono pericolose e non solo Astrazeneca».

Immediata la replica della presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello: «I vaccini salvano la vita. Ma, oltre a un vaccino contro il Covid, ne servirebbe uno contro la stupidità e l’ignoranza. Personaggi così pericolosi e incapaci non meritano di sedere in nessuna aula istituzionale», ha scritto su twitter. «Prima l’omosessualità colpa dei vaccini. Ora il paragone della campagna vaccinale portata avanti da Israele all’Olocausto. La nostra democrazia non ha spazio per queste follie», ha attaccato il candidato sindaco Tobia Zevi. «Pretendiamo che venga disposta la censura e l’interdizione dal consiglio», hanno aggiunto Alessia Salmoni ed Elio Tomassetti, consiglieri di “Roma torna Roma” e del Pd in Municipio XII. Il Pd capitolino: «Esternazioni aberranti. Il Consiglio del Municipio XII governato dalla maggioranza pentastellata si è trasformato ancora una volta in un’appendice del teatro dell’assurdo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Marzo 2021, 08:00

