Lotito, Cairo e il telegramma del Papa: in 3mila salutano di "Guero", il Primavera della Lazio morto in un incidente stradale

Un bagno d’amore nel giorno dell’ultimo saluto. Oltre tremila persone hanno partecipato ai funerali di Daniel Guerini il giovane ragazzo della Primavera della Lazio che ha perso la vita in un incidente stradale sulla Togliatti lo scorso 26 marzo. Per “Guero” alla chiesa di San Giovanni Bosco la famiglia, gli amici di sempre, la Curva Nord e buona parte del mondo del calcio, un giorno di dolore che per un attimo ha fatto mettere da parte anche la rivalità tra il patron biancoceleste Lotito e il numero uno del Torino Cairo (Guerini ha giocato anche nelle giovanili granata, ndr) che prima della cerimonia si sono scambiati un forte abbraccio. In prima fila anche i suoi compagni della Primavera ma anche Inzaghi, il diesse Tare e una delegazione della prima squadra capeggiata da capitan Lulic, più defilati anche i rivali di sempre delle giovanili della Roma.

“Quanno a sera s’addormenta er monno, Roma lo cullulava in braccio ar sonno... Ciao Daniel” lo striscione che campeggiava all’esterno della chiesa, amici, parenti e familiari indossavano la maglia dedicata a Daniel “Per sempre sarai la nostra gioia, il nostro vanto”. «La sua scomparsa è straziante, come uno strappo non solo nella carne ma anche nell’anima» ricorda il parroco durante l’omelia, papa Francesco si è unito al dolore con un telegramma alla famiglia: «Che ottenga il conforto, e che ottenga la confortatrice benedizione apostolica, estendendola a tutti i presenti». La Lazio era la sua vita, mamma Michela sognava di poter dare l’ultimo saluto a Formello, che per il figlio era diventata ormai una seconda casa, un desiderio rimasto tale per colpa del Covid. Ad accompagnarlo nell’ultimo viaggio verso il cimitero del Verano però c’era comunque l’inno della Lazio cantato a squarciagola da tutti i presenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA