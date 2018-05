Roma, inferno sul bus: troppe buche, esplodono i vetri. Paura a bordo

equenza di buche mostruosa ha fatto improvvisamente esplodere un finestrino dell'autobus. A denunciare l'episodio è stato il portavoce del premier Gentiloni attraverso un tweet con una foto eloquente. "Torni a casa, autobus pieno, sequenza di buche, esplode il vetro su una signora, per fortuna solo paura", ha scritto Filippo Sensi sul suo profilo @nomfup.LEGGI ANCHE Roma, autobus dell'Atac a fuoco in piazza Venezia: paura in centro, traffico in tilt​ LEGGI ANCHE Carmen Di Pietro a bordo: «Ho sentito puzza di bruciato, così mi sono salvata» Fortunatamente il finestrino esploso all'improvviso non ha provocato feriti a bordo, ma soltanto tantissima paura e rabbia tra i passeggeri.