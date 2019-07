Roma, in fiamme un appartamento a via Condotti: paura nel cuore del centro storico

Via Condotti, la strada più chic del centro storico di Roma, bloccata dai mezzi di soccorso. Panico nel cuore di Roma, oggi pomeriggio per un incendio scatenato pare da un corto circuito in un appartamento. I mezzi dei vigili del fuoco sono ancora sul posto per domare le fiamme mettere in sicurezza l'intero stabile. Nel rogo non ci sono vittime, anche se i medici hanno soccorso un uomo di 44 anni intossicato dal fumo. La polizia ha transennato l'area per consentire un rapido intervento dei mezzi di soccorso. Giovedì 18 Luglio 2019, 17:29

