Roma, Giorgia e Beatrice morte nello schianto sulla Tangenziale. Grave il regista Carmine Elia: ecco chi è

Nel terribile incidente stradale della notte di domenica sulla Tangenziale di Roma in cui hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni, Beatrice Funario e Giorgia Anzuini, c'è anche un ferito grave.

Si tratta dell'uomo che era alla guida dell'Alfa Stelvio che si è scontrata, per cause ancora da accertare, con la Citroen C3 delle regazze. Si tratta di Carmine Elia, 55 anni, regista, che ha firmato tra gli altri la serie televisiva Rai "Don Matteo" (2006), "Santa Barbara" (2012), "La Porta Rossa" (2017) e "Sopravvissuti" (2022). Carmine Elia si trova ricoverato al Gemelli di Roma in codice rosso.

Elia ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione nel 2001 come assistente alla regia per Gianpaolo Tescari nelle miniserie “Onora il padre”, “Il lato oscuro” e “Gli occhi dell'altro”, per Giulio Base in “San Pietro” e “Maria Goretti”. Il debutto alla regia quindi nel 2006 con la serie cult di "Don Matteo" con Terence Hill protaonista.

