​Forza Nuova tenta blitz in piazza: 6 identificati

Stavano andando alla basilica di Santa Maria Maggiore a Roma dopo aver annunciato una manifestazione nei giorni scorsi: sei appartenenti a Forza Nuova sono stati identificati dalla Digos. Tra gli identificati, secondo quanto si è appreso, anche il leader romano del movimento Giuliano Castellino.Le loro posizioni sono al vaglio degli investigatori. I sei verranno comunque sanzionati per la violazione del decreto per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus. Secondo quanto si è appreso da fonti polizia, Castellino sarebbe stato bloccato su via Merulana a piedi, altri due in auto con uno striscione e gli altri nei pressi della piazza.