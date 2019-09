Guasto sulla Roma-Firenze, treni deviati e ritardi fino a 120 minuti

Treno Italo fermo quattro ore vicino a Termini, passeggeri furiosi

Il traffico ferroviario sulla linea AV traè fortemente rallentato, in direzione Firenze, con ritardi fino a 120 minuti. È quanto rende noto il sito di Rfi, spiegando che è in graduale ripresa la circolazione in direzione Roma. Sulla linea FL1, Roma-Orte, i treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti con cancellazioni o limitazioni di percorso. Sono in corso le operazioni di recupero di un convoglio fra Roma Tiburtina e Settebagni rimasto bloccato per problemi tecnici.