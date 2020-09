Don Antonio Coluccia il prete-coraggio che combatte la droga a San Basilio: «Io, tra i diseredati di Roma, minacciato di morte dai criminali»

Pugnalato e ucciso in strada Don Roberto, il "prete degli ultimi". L'assassino è un senzatetto tunisino 53enne, il sacerdote gli stava portando la colazione​

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 07:37

«La mano che ha accoltellato padre Roberto, il prete degli ultimi, è come se avesse “accoltellato” il Vangelo. E anche tutti i poveri».Don Antonio Coluccia, 45 anni, predica in prima linea pure lui: quartiere San Basilio a Roma, dove dominano le cosche della droga. Un fortino spesso impenetrabile anche per le forze dell’ordine, intere famiglie che vivono di spaccio.«Diciamo che mi sono trovato spesso in condizioni di estrema difficoltà. Certa gente non scherza, mi creda».«Padre Roberto aiutava gii ultimi, l’ha fatto fino alla fine della vita. Un martire, come tanti: il Vangelo avrà sempre i suoi martiri».«Si. Ho ricevuto molte intimidazioni. Minacce pesanti, anche di morte. Ma bisogna far arretrare gli spacciatori, ad ogni costo».«A volte accadono anche piccoli episodi che possono provocare reazioni importanti».«Proprio a Ferragosto stavo qui, su un muretto della piazza di spaccio più fiorente d’Europa, a San Basilio. Scrivevo al cellulare. Si ferma una bella ragazza, ben vestita, italiano parlato decisamente bene e mi chiede: “Per caso hai 50 euro di cocaina?”. Allargo le braccia e rispondo di getto fissandola negli occhi: “No, qui io spaccio solo Gesù Cristo. Funziona molto di più, te lo consiglio. Ed è pure gratis...».«Solo in quel momento ha capito di aver chiesto la droga a un prete. Ha farfugliato un “mi scusi, l’ho scambiata per un’altra persona”. Fuggita. Ma forse sono riuscito a farla riflettere su come, con la cocaina, stava buttando la sua vita».«Ho ricevuto in assegnazione alcuni beni sottratti alla mafia e sto aprendo una palestra sociale di pugilato. Mi danno una mano le Fiamme Gialle insieme ai volontari che animano l’Opera di San Giustino, di cui sono fondatore».«Un prete di frontiera fa il suo difficile lavoro, ma non può sostituirsi alle istituzioni».