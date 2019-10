Dietro il bancone Roma batte Milano

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

I baristi migliori del mondo?. Non ce n'è per nessuno. Sono veloci, ironici, intuitivi, ma soprattutto sono amici. Già, ogni barista è un buon amico di quel cliente che tutte le mattine gli si presenta al bancone: gli basta poco per capire se ha dormito male o per niente, se ha problemi di lavoro, se al telefono sta discutendo con la moglie, con il marito o con l'amante. Se ha difficoltà economiche, se si è fatto male a calcetto o se gli rode solo perché ha perso la Roma o la Lazio. A volte sono anche scorbutici come un amico deve anche saper essere., per esempio, sarà pure più efficiente, più dinamica ma non avrà mai i baristi della Capitale. Perché se all'ombra della Madonnina vai per sei mesi nello stesso locale, il barista continuerà a chiederti ogni mattina: «Cosa prende?»., lo scrissi già qualche anno fa, dopo tre giorni sanno come ti chiami, se il caffè lo prendi lungo e corto, macchiato o liscio, con il dolcificante o lo zucchero di canna, col cornetto o senza.. Solo che il romano se ne accorge: quando il bar chiude, vende a imprenditori con gli occhi a mandorla o a soldi che puzzano. E allora fategli un sorriso ogni tanto a quell'amico barista che conosce tutte le nostre manie, i nostri vizi e ogni tanto ci regala pure una parola buona.