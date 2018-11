Rubano un'auto e si schiantano: un morto. Il conducente rom era ubriaco

Hanno rubato un'auto e, guidando a velocità folle, hanno avuto un grave incidente. Uno dei due è morto subito dopo lo schianto, mentre l'altro è rimasto ferito. E' successo a Tortoreto, in provincia di Teramo. La vittima è un giovane rom di 22 anni, G.G., di Mosciano Sant'Angelo. Il ferito, che conduceva il mezzo, è suo cugino, che è stato ricoverato all'ospedale di Teramo. Positivo all'alcoltest, è stato arrestato per omicidio stradale e denunciato per ricettazione. Il furto è avvenuto di notte, a Roseto degli Abruzzi. I due stavano percorrendo il lungomare quando la vettura, un'Alfa Romeo 145, ha urtato il bordo di una rotatoria e, ribaltandosi, si è schiantata contro un muretto laterale.

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:37