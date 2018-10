Folle inseguimento notturno: rom 14enni alla guida si schiantano con l'auto rubata

Dilaniato in casa dai suoi due cani da combattimento, giovane gravissimo

Non si sono fermati all'alt di una volante dellae hanno dato vita aad folle velocità attraversando la città da Nord a Sud-Est a. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4. Due giovani minorenni italiani di 14 e 16 anni disono scappati a bordo di una Nissan Micra ignorando un controllo nel quartiere Comasina.Hanno tagliato la città attraversando il centro di, ma la loro corsa è terminata in via Friuli quando hanno perso il controllo dell'auto e hanno sbattuto contro un muro. Hanno poi abbandonato poi la macchina e tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati pochi metri dopo. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere che la Nissan Micra era stata rubata a Como.