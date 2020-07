Rivolta dei migranti contro la quarantena: infermeria della caserma distrutta

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Isono un po' come animaletti». È bufera sulladidopo la sua frase sui bambini rom. «Alzano la gamba e fanno la pipì sotto un albero, strisciano per terra e si tirano la roba da mangiare», ha aggiunto durante una seduta del consiglio comunale la vicepresidente dell'assemblea elettiva. Le sue parole hanno sollevato le critiche di Pd e Iv.Per la consigliera regionale delsono «parole inaccettabili e razziste». «Dovrebbe difendere la Costituzione e invece, oltre a offendere la dignità di un bambino, calpesta l'articolo tre negando i principi di pari dignità sociale senza distinzione di razza, condizioni personali e sociali».E ha aggiunto: «Persone cariche di odio e disprezzo nei confronti di bambini non sono degne di essere ascoltate, tantomeno di rappresentare le istituzioni repubblicane e democratiche». Duro anche il commento dell'eurodeputato toscano di«L'unica parola da dire quando il furore razzista colpisce in maniera così schifosa i bambini è una sola e non è 'scusè, ma dimissioni».