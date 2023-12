Rogo in una casa a Campobasso: ucciso dal fumo bambino di 9 anni

di Mario Landi

Un rogo fatale, costato la vita a un bambino di nove anni. La tragedia è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in una casa di Colle Calcare, zona di campagna a tre chilometri da Campobasso. Nell’abitazione si trovavano i due genitori e tre bambini di 3, 9 e 12 anni. Le fiamme si sono sviluppate attorno a mezzanotte, mentre i bambini dormivano. Quando i genitori si sono accorti di quello che sta accadendo, il fumo aveva già saturato gli ambienti. La mamma e il papà hanno fatto di tutto per salvare i piccoli, sono riusciti a portare fuori la bimba di 3 anni ma gli altri due sono rimasti nella cameretta invasa dal fumo. I vigili del fuoco e il 118 si sono così trovati davanti una scena agghiacciante: un pompiere ha tentato di praticare il massaggio cardiaco al secondo dei tre figli, un bambino di 9 anni, ma per lui non c'è nulla da fare, è morto asfissiato dal fumo. Il fratello più grande è stato invece salvato e si trova ora ricoverato in prognosi riservata a Napoli per essere curato con la camera iperbarica. Al Cardarelli di Campobasso invece si trovano, a causa del fumo inalato e delle ustioni, la sorellina e i genitori, che non sono in gravi condizioni.

La tragedia ha scosso il tranquillo centro molisano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 06:00

