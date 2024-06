Rogo nell'appartamento, anziana e i suoi sette cani prigionieri delle fiamme: l'incredibile salvataggio dei carabinieri

di Redazione web

Nel pieno della cena del G7 a Brindisi, ieri sera, mercoledì 13 giugno, i carabinieri delle Squadre Operative di Supporto (SOS) di Napoli sono intervenuti per salvare un'anziana rimasta intrappolata nel suo appartamento in cui era scoppiato un incendio, insieme ai suoi sette cani.

Parole di elogio sono arrivate subito con un comunicato dal sindacato dei carabinieri (Sim), che ha definito il gesto come «un atto di straordinario coraggio che merita il più alto riconoscimento civile».

Il salvataggio eroico

I carabinieri erano impegnati loro operazioni di vigilanza dinamica quando hanno notato una casa avvolta dalle fiamme dal cui interno provenivano grida disperate di una donna. Non hanno esitato quindi ad avvicinarsi al rogo con l'obiettivo di salvarla, provando ad entrare nell'abitazione attraverso il garage, senza successo, perché il percorso era completamente ostruito.

Rapidamente hanno cambiato strategia e hanno rotto una finestra per introdursi nella casa, muovendosi tra il fumo denso e le fiamme per raggiungere l'anziana e i suoi sette cani, riuscendo infine a portarli tutti quanti in salvo.

«Un atto di eroismo da parte dei Carabinieri della SOS di Napoli che non è solo un esempio di abnegazione e professionalità, ma rappresenta anche il profondo impegno delle nostre forze dell'ordine nel proteggere e servire le comunità», dichiara il sindacato, che si augura ora che venga dato ai colleghi il giusto riconoscimento.

