Rododendri: quando fioriscono e dove assistere ad uno spettacolo mozzafiato

Se amata i rododendri, non potete non visitare il Parco della Burcina Felice Piacenza a Biella. In questi 57 ettari di meraviglia, si trova la conca dei rododendri: oltre 1000 piante di 200 specie diverse. Per ammirarli nel pieno del loro splendore il periodo giusto è quello primaverile a partire da maggio. Crediti foto: shutterstock Music: «Dreams» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Febbraio 2022, 11:47

